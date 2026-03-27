Adalet Bakanı Gürlek, AK Parti Düzce İl Başkanlığında konuştu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye süreci başladı. Allah'ın izniyle de yakın zamanda bunun meyvelerini alacağız. İçimizdeki terör sürecini, terör belasını hallettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bizim karşımızda duramaz ama tabii çalışmamız lazım." dedi.





Programı kapsamında Düzce'de bulunan Bakan Gürlek, AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarete ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada bulunan savaş tehdidine dikkati çekti.



Gürlek, etrafın ateş çemberi olduğunu belirterek, "Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli. Bunu da elbette güçlü olmamızdan, birlik, beraberlik, kardeşlik hukukuna riayet etmemizden ve başımızda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunmasından dolayı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



"İç cephe" vurgusu yapan Bakan Gürlek, "Görüşümüz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede kesinlikle bir olmalıyız. Tek nefes, tek ses olmalıyız. Bir, beraber, güçlü olduğumuz zaman bize kimse dokunamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, şöyle devam etti:



"Cumhur İttifakı kardeşçe önemli yol ayrımına girdi. Siz de biliyorsunuz Terörsüz Türkiye süreci başladı. Allah'ın izniyle de yakın zamanda bunun meyvelerini alacağız. İçimizdeki terör sürecini, terör belasını hallettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bizim karşımızda duramaz ama tabii çalışmamız lazım."



Bakan Gürlek, parti teşkilatı olarak insanların gönlüne dokunulması gerektiğini belirterek, "İnsanların sorunlarını dinlememiz, vatandaşlarımızla hemhal olmamız gerekiyor. Bunu fazlasıyla yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmamak için inşallah daha fazla emek, mesai sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.



Adalet Bakanı olarak her zaman hukuktan, haktan, mazlumdan yana olacağını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:



"Bu benim en büyük vaadim çünkü insanların adalete ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın sorunlarını biliyorum, özellikle yargılamaların uzaması sebebiyle. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz."



Gürlek, sıcak karşılama için il başkanı, milletvekilleri ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.



Bakan Gürlek teşkilat üyelerine ve Düzcelilere, Ankara'da her zaman açık bir kapılarının olduğunu belirterek, konuşmasını tamamladı.



- Gürlek, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti



Bakan Gürlek, programı kapsamında MHP Düzce İl Başkanlığını da ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarete ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Gürlek, Türkiye'nin bölgede oyun kurucu rol model oluşturduğundan bahsederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarıyla Terörsüz Türkiye süreci başladı. Çok da güzel gidiyor. İnşallah meyvelerini çok kısa sürede alacağız. Allah'ın izniyle terör belasından kurtulduğumuz müddetçe bizim karşımızda kimse duramaz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin etrafındaki savaş tehdidine değinen Gürlek, "İran'ın durumunu biliyorsunuz. Türkiye bu bölgede artık oyun kurucu rol model olmuştur. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bizim güçlü, beraber olmamızdan kaynaklanıyor. Kardeşçe teşkilatlarımızın birlikte hareket etmesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.



- Gürlek, Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret etti



Bakan Gürlek, programı kapsamında Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi.



AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bölgede kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi değerler ve antik kentin turizm potansiyeli konusunda Gürlek'e bilgi verdi.



Gürlek, ziyaret sırasında vatandaşları antik kente davet ederek, "Burası İstanbul'a en yakın antik kent. Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü haftada 10 bin turist beklediklerini söylüyor. Burada gerekli servis güzergahları da var. Tarihe merakı olan tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.



Antik kent gezisinde Gürlek'e, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve kent protokolü eşlik etti.



Bakan Gürlek, Çilimli ilçesindeki Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.

