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(Özel haber) İşitme engelli milli karateci Sabri Kıroğlu, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor Sabri ...

İHA

– 17 yıldır karateyle uğraşan, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da yer alan ve aynı zamanda Kaynaşlı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde antrenörlük yapan karateci Sabri Kıroğlu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kıroğlu, yetiştirdiği sporcularla ilgili olarak da, "Hedefim Düzce'den olimpiyat şampiyonu çıkarmak" dedi.

(Özel haber) İşitme engelli milli karateci Sabri Kıroğlu, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor Sabri Kıroğlu: "Hedefim Düzce’den olimpiyat şampiyonu çıkarmak"

– 17 yıldır karateyle uğraşan, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da yer alan ve aynı zamanda Kaynaşlı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nde antrenörlük yapan karateci Sabri Kıroğlu, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Kıroğlu, yetiştirdiği sporcularla ilgili olarak da, "Hedefim Düzce’den olimpiyat şampiyonu çıkarmak" dedi.
Kaynaşlı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nde antrenörlük yapan ve 17 yıldır uğraştığı karate sporunda İşitme Engelliler Milli Takımı'na yükselen Sabri Kıroğlu, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Mersin’de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda ferdi kata kategorisinde birinci olarak kürsüye çıkan Kıroğlu, hedefinin Düzce’ye dünya şampiyonluğunu getirmek olduğunu söyledi.

"Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyorum"
17 yıldır bu sporla uğraştığını ifade ederek sözlerine başlayan milli karateci Sabri Kıroğlu, "Kaynaşlı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nde antrenörlük yapmaktayım. Aynı zamanda İşitme Engelliler Milli Takımı’nda yer alıyorum. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Mersin’de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda ferdi kata kategorisinde birinci oldum. Ardından kamplarımız oldu. 2 aylık bir kamp ile birlikte Avrupa Şampiyonası’na hazırlandık. 68 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası’nda ferdi kata dalında yine birinci oldum. Çalışmalarım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da Uluslararası Boğaziçi Turnuvası vardı. 33.’sü düzenlendi. Burada yine ferdi kata dalında şampiyon oldum. Bu yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda hedefim dünya şampiyonu olmak. Türk Bayrağı’nı orada dalgalandırmak istiyorum. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar teknoloji bağımlısı oldular"
Antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Kıroğlu, "Ekstradan kamplarımız olacak. 5 kamp olacağını söylediler. Çocuklarımız spora ne kadar erken yaşta başlarlarsa ilerisi için çok güzel olmuş olacak. Zaman geçirmeden spora başlamaları lazım. 67 yaş ideal bir yaş. Hangi spor dalı olursa olsun, erken yaşta başlarlarsa daha gelişmiş olacaklar. Spor çocuğun hem fiziksel gelişimi ile ilgili hem okuldaki gelişimi ile ilgili olarak önemli bir etken. Kendi öz güvenleri olmuş olacak. Sosyal hayatları daha düzgün olmuş olacak. İçine kapanık olmamış olacaklar. Buradan velilerimize tavsiye edeceğim konu, mümkünse çocuklarını spora yönlendirsinler. Çocuklarımızı bir şekilde spora başlamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle günümüz şartlarında teknoloji bağımlılığından dolayı çocuklarımız içine çok kapanık oluyor. Evlerden dışarı çıkmıyorlar. Onları kurtarabilmek adına onları spor salonlarına yazdırsınlar. Uzak doğu sporu olur, herhangi bir spor olur. Velilerimizin bu konuda destek vermelerini istiyorum" diyerek sporun önemini aktardı.

"Hedefim Düzce’den olimpiyat şampiyonu çıkarmak"
1 yıldır Kaynaşlı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nde antrenör olarak görev yaptığını tekrarlayan Sabri Kıroğlu, "1 yılda çok iş başardığımızı düşünüyorum. Bu sene bir yarışmaya girdik, talihsiz bir şekilde sporcularımız elendi ama gördüğüm kadarı ile doğru yolda gittiğimize inanıyorum. Bu sene minikler ve yıldız kategorilerinde Türkiye Şampiyonası olacak. Orada birçok derece elde edeceğimizi düşünüyorum. Bunu da geçtiğimiz yıl başladığımız antrenmanlarla, yapmış olduğumuz çalışmalarla yapabileceğimize inanıyorum. Tabii ki en büyük hedefim Kaynaşlı’dan, Düzce’den bir dünya şampiyonu bir olimpiyat şampiyonu çıkartmak" diye konuştu.

DÜZCE

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:41
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  • İKİNDİ 15:36
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