Sarıyayla Baraj havzası ıslah edilecek

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kentin su ihtiyacının tamamını karşılayan Sarıyayla Barajı ve havzasının korunmasına yönelik çalışmaları bundan böyle kararlılıkla yürüteceklerini açıkladı.

İçme suyu arıtma tesisini hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Okan Yanmaz, bundan sonra ki hedeflerinin Sarıyayla barajına su taşıyan dere yataklarında dinlendirme havuzları ile aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymalarına yönelik erozyonla mücadele çalışması yapacaklarını söyledi.

MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci ile birlikte Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajında inceleme yapan başkan Yanmaz, Sarıyayla barajına su taşıyan 4 dereyi mutlaka ıslah edeceklerini söyledi. Başkan Yanmaz; “Baraja kumçakıltoprak ve ağaç kökleri yığan derelerin ıslahı için Devlet Su İşleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa proje hazırlığına başladıkları, gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarıyla hem barajın ömrü uzayacak hem de Akçakocalıların tükettiği su kalitesi daha da yükselecek“ ifadelerinde bulundu.

Her türlü kirlenmeye ve dış etkenlere karşı Sarıyayla Havzası ile barajın korunması için devlet olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Akçakoca Orman İşlete Müdürü Zafer Ekinci, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile birlikte baraj havzasında incelemelerde bulunduktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Baraja su taşıyan Hasan deresi, Çorak deresi, Kırkharman deresi ile Kolderenin ıslah edilmesi için her türlü teknik ve idari desteği vereceğini söyleyen Ekinci; “4 dereye de dinlenme havuzları ve setler yapacağız." Suyun baraja bulanık gelmesinde işletme müdürlüğümüzün hiç bir alakası yoktur ve baraj çevresinde de kesinlikle ağaç kesimi söz konusu değildir. Bu amaç doğrultusunda Akçakoca Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Orman İşletmesi olarak ortaklaşa bir çalışma yürütme kararı aldık. Bakanlığımıza bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulacak projesi sayesinde, hem baraj tabanının kumçakıltoprak ile dolması önlenecek ve hem barajın ömrü uzayacak” ifadelerinde bulundu.

İşletme Müdürü Zafer Ekinci, Sarıyayla baraj havzasına vatandaşların ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, Akçakoca Belediyesi ile işbirliği içerisinde, bölgenin turizm potansiyelini yükseltmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Zafer Ekinci, bu bağlamda, baraj bölgesine gelen misafirlerin günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacak C Tipi mesire alanı yapmak için yasal girişimlerin başlatıldığını ve baraj inşaatı sırasında deforme olan Sarma deresi çevresinin işletme müdürlüğü tarafından yeniden ağaçlandırılarak çevre düzenlemesi yapılacağını ifade etti.

Başkan Yanmaz ,Sarıyayla Nazmi Çiloğlu barajını besleyen 4 derenin ıslahı ile, baraj bölgesine ziyarete gelen vatandaşların günü birlik ihtiyaçlarının karşılanması için mesire alanı çalışması başlatan Orman İşletme Müdürü Zafer Ekici’ye katkılarından ötürü teşekkür etti. “Akçakoca için birlik olduğunda başaramayacağımız hiçbir iş yoktur” dedi.

