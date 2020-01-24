Başkan Şahin müjdeyi verdi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 2020 yılının Kaynaşlı’nın yılı olacağını bir çok projeye start vereceklerini dile getirirken iki ayrı önemli projeyi de açıklayarak Kaynaşlılılara müjdeyi verdi.

Kaynaşlı’da önemli çalışmalar yapan Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmaları anlattı. Başkan Şahin, 3. etap TOKİ konutları için çalışmalar yaptıklarını dile getirirken 2020’nin ortalarında TOKİ konutlarını ilçeye kazandıracaklarını dile getirdi. Şahin şöyle devam etti: “3. etap TOKİ konutlarının inşaatına başlayacağız. Şu anda TOKİ çalışmalarına devam ediyor. Bu yılın ortalarına doğru 3. etap ile ilgili bir çalışmamız olacak. D100 karayolu üzerinde peyzaj çalışmasına başladık. Hava şartlarından dolayı ara verdik ama havalar açar açmaz buna devam edeceğiz. D100 karayolu peyzaj anlamında ve yan yolların asfaltlanması konusunda bu yıl çok güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.



10 tane daha çocuk parkı yapılacak

İlçede çocuklara çok büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede 10 tane daha sıfırdan çocuk parkı yapacaklarını dile getirdi. Şahin şöyle devam etti: “Bu yıl en az 10 tane daha çocuk parkı sıfırdan inşa edeceğiz. Mahallelerimizde park yapımına devam edeceğiz. Alt yapı ve üst yapıda çalışmalarımız devam edecek. Kilitli park taş ve asfalt çalışmalarımız devam edecek. Biz Kaynaşlı’yı hak ettiği yere kavuşturacağız” ifadelerinde bulundu.



Trabzonspor tesis yapacak

Kaynaşlı’ya bağlı Topuk Yaylası’nda bulunan Fenerbahçe tesislerinin turizme büyük destek verdiğini dile getiren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, turizm ile ilgili olarak 2020 yılında da çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdiler. Ayrıca Başkan Şahin Trabzonspor futbol kulübünün de ilçede yer baktığını Kaynaşlı’ya bir tesis yapacaklarını dile getirerek “Turizm ile alakalı çalışmalarımız devam edecek. Trabzonspor’un Kaynaşlı’da bir tesis yapma durumu var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Gırgın Çayırı mesire alanı ile ilgili bir çalışmamız var. Orada da proje hazırlamalarımızı yapıyoruz. Orada da güzel bir çalışma yapacağız. 2020 yılı Kaynaşlı’mızda çok güzel olacak. Dolu dolu geçecek. Halkımızın bize güveni ve desteği sonsuz. Devletimizden de hükümetimizden de zaman zaman destek alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza ve il milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kaynaşlı’ya gerçekten desteklerini sağlıyorlar. Daha da güzel destekler alacağız. Kaynaşlı’mız çok daha farklı hizmetler ile gündeme gelecek” şeklinde konuştu.

DÜZCE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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