Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesinden acı bekleyiş Sırtından ve göğsünden 4 kez bıçaklanarak öldürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Pirdal'ın yapılan otopsi işleminde, sırtından ve göğsünden 4 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Ziya Pirdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın cenazesi Düzce Üniversitesi Adli Tıp Morgunda otopsiye alındı. Yapılan otopside Pirdal'ın, göğsünden ve sırtından 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edildi. Otopsi sırasında morgun önünde bekleyen Özlem Pirdal'ın babası Recep Bekir G., amcası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Pirdal'ın cenazesi, otopsinin ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.