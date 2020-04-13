Üniversitelere Bilsoft desteği Bilsoft üniversiteler ile sözleşme imzalıyor

– Düzce’nin köklü şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, Türkiye genelindeki Üniversitelerin meslek yüksek okulları ile Eğitim İş birliği sözleşmesi yapmaya başladı.

Muhasebe uygulamaları alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından bir tanesi olan Bilsoft yazılım, Türkiye genelinde ki Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulları ile üretilen Muhasebe programlarının eğitim müfredatlarına dahil edilmesi ve ders olarak okutulması amacıyla Eğitim iş birliği protokolleri yapmaya başladı. Bu protokoller ile ilgili bölümlerde Ön Muhasebe ve Online Muhasebe gibi programlar uygulamalı olarak okutulacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli: ‘ Bu protokoller çerçevesinde ilgili bölümlerde Ön Muhasebe, Online Muhasebe gibi programların uygulamalı olarak okutulması ve öğretilmesine dair amaçladığımız bu projemizin öğrencilere okul sonrası iş hayatlarında çok ciddi kazanımlar sunacağı kanaatindeyiz. Programı başarı ile bitiren öğrencilerimize de bu çerçevede “BİLSOFT Başarı Sertifikası” düzenlenecektir. Türkiye genelinde yaklaşık 400 eğitim kurumuna gönderdiğimiz tekliflerden ciddi dönüşler almaktayız. Önümüzdeki ders yılı programına dahil edilecek olan projemize bu süreçte şimdiden 15 Meslek Yüksek Okulu ile karşılıklı protokollerimiz imzalanmış olup diğer okullarla görüşmelerimiz devam etmektedir” dedi.

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