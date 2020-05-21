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Taşlı, “Esnafın kredileri bayrama yetiştirildi” Düzceli esnafın hesaplarına 168 milyon 500 bin TL yattı

İHA

– 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, esnaf destek paketi kapsamında Düzce il genelinde 168 milyon 500 bin TL kredinin bayram öncesinde esnafların hesaplarına yattığını söyledi.

Taşlı, “Esnafın kredileri bayrama yetiştirildi” Düzceli esnafın hesaplarına 168 milyon 500 bin TL yattı

– 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, esnaf destek paketi kapsamında Düzce il genelinde 168 milyon 500 bin TL kredinin bayram öncesinde esnafların hesaplarına yattığını söyledi.
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, bayram öncesinde esnafın talep ettiği kredileri hesaplarına yatırmak için söz vermişti. Ertan Taşlı ve ekibi sözünü tuttu ve bayram öncesinde 6 bin 380 esnafın kredileri hesaplarına yattı.
Esnaf destek paketi ile ilgili bilgiler veren Ertan Taşlı “Korona virüs salgını başladığında hükümetimiz tarafından açıklanan esnaf destek paketi kapsamında kullanılan kredilere esnafımızın yoğun başvurularını ve taleplerini sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’ün büyük desteği ile bölge birliğimize bağlı tüm kooperatiflerimiz aracılığı ve personelimizin yoğun gayreti Halkbank Bölge Koordinatörümüz Okan Saraç ve tüm şube müdürlerimiz ve personellerinin özverisi ile sorunu olmayan tüm başvuruları bayram öncesi sonuçlandırmış bulunmaktayız. Düzce il genelinde esnaf siciline kayıtlı 10 bin 500 esnafımız bulunmaktadır. Başvuru miktarı banka şubeleri ve kooperatiflerimize 25 bin TL destek kredisi için 7 bin 25 esnafımız başvuru yapmış ve bu esnaflarımızdan 6 bin 380 esnafımızın hesaplarına 159 milyon lira yatırılmış başvurusu bekleyen esnaflarımızda şartları yerine getirince tamamlanacaktır. Bunun dışında 25 bin TL üstünde kullanılan krediler için de 9 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşmiş toplamda Düzce il genelinde toplam 168 milyon 500 bin TL kredileri esnaflarımızın hesabına geçmiş bulunmaktadır. Bu büyük yoğunluğu özverili çalışma sonucu tamamlayan kooperatiflerimiz yönetici ve çalışanlarına, tüm banka çalışanlarına devletimizin bu desteği için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e, Halkbank Genel Müdürü ve Esnaf Bankacılığı Başkanlığına Bölge Koordinatörümüz Okan Saraç ve tüm şube müdürlerime tüm esnafımız ve bölgemize bağlı kooperatiflerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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