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Düzce’de sıcak havadan bunalan mandalar, çamur ve nehirde serinledi Sıcak havadan bunalan binlerce manda, nehirde serinliyor Manda Yetiştiricisi Murat Yılmaz: “ Mandalar akarsu haricinde, çamurda yatmaya bayılırlar” “ Bizler sıcakta gölgeye kaçarız, mandalar akarsuya girip serinliyor”

İHA

– Son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeni ile hayvancılık yapan vatandaşlar, mandalarını Düzce'de Küçük Melen Nehri'nde serinletiyor. Mandaları özellikle çamurlu alanlara getiren vatandaşlar, hayvanların sıcak havalarda çamuru daha çok sevdiğini belirtiyor.

Düzce’de sıcak havadan bunalan mandalar, çamur ve nehirde serinledi Sıcak havadan bunalan binlerce manda, nehirde serinliyor Manda Yetiştiricisi Murat Yılmaz: “ Mandalar akarsu haricinde, çamurda yatmaya bayılırlar” “ Bizler sıcakta gölgeye kaçarız, mandalar akarsuya girip serinliyor”

– Son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeni ile hayvancılık yapan vatandaşlar, mandalarını Düzce’de Küçük Melen Nehri’nde serinletiyor. Mandaları özellikle çamurlu alanlara getiren vatandaşlar, hayvanların sıcak havalarda çamuru daha çok sevdiğini belirtiyor.
Düzce’de vatandaşların geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte günün 12 saatini nehirlerde serinleyerek, 34 saatini ise çamurlarda geçiriyor. Düzce merkeze bağlı Yeni Taşköprü, Paşa konağı ve Bahçeköy köylerinde bulunan meralarda 10 binin üzerinde manda hava sıcaklıklarının 35 dereceye çıkması ile mandalar Küçük Melen Nehri’ne getiriliyor. Mandalar nehir içerisinde serinlemelerini tamamlamalarının ardından çamurlara giderek yatıyor. Yaklaşık 4 saat serinleyen mandalar daha sonra çamurlu halleri ile otlamaya başlıyor. Mandaların çamuru daha çok sevdiğini belirten Düzce’de Manda yetiştiriciliği yapan Murat Yılmaz, “Akarsu da mandalar yeteri kadar tatmin olmuyor. Daha sonra Çamura yatıyorlar. Akabinde otlamaya çıkıyorlar. Çamur onları güneşten biraz daha çok koruyor” dedi. Yılmaz şöyle devam etti: “Havanın bugün sıcak olmasından dolayı mandaların suda serinlediklerini görüyoruz. Manda serinlemeye aşırı derecede isteyen bir hayvan çeşididir. Özellikle mandalar akarsu haricinde çamurlarda yatmaya bayılırlar. Çamurda yayılıp, çamurda balçığa bulandıktan sonra kara otlamaya başlarlar. Akarsu da yattıkları zaman yeteri kadar mandaları tatmin etmiyorlar çünkü hava çok sıcak olduğu için. Bu nedenle çamuru tercih ederler.Bugün Düzce’de yaklaşık 3435 derece bir sıcaklık var. Sıcaklığın hissedilir derecesi 40 derece. Bizler sıcaktan korunmak için gölgeye kaçarız. Mandalar ise akarsuya girip serinliyorlar. Akarsudan ziyade manda çamurda yatmayı daha çok sever. Çamura bulanıp meraya çıktığı zaman belirli bir süre çamur onları sıcaktan koruyor” şeklinde konuştu.

“Islah projensin 5 yıl daha devam etmesini bekliyoruz”
Düzce’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 yıldır devam eden Manda Islah projesi ile üretimin ve verimin arttığını belirten Yılmaz, “ Düzce il genelinde yaklaşık 10 bin civarında mandamız var. Şu anda Düzce’de manda ıslah projesi devam ediyor. Bu projeye kayıtlı manda sayısı bin 170 adet. Bunlar halk elinde yürütülen manda ıslah projesine bağlı. 10 yıldır devam ediyor. 5 yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Bunun çok faydalarını gördük. Mandaların gerek ırk olarak gerek süt olarak verim daha da yükseldi. Daha güzel daha verimli oldu. Bu işi daha profesyonel yapmaya başladık” şeklinde konuştu.
Özellikle hava sıcaklıklarının 30 derece ve üzerine çıktığı zamanlarda mandalar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon alanında doğal olarak oluşan manda çamurluklarında serinlemeyi tercih ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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