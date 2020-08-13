Düzce'de 2 bin 510 kişi evde bakım maaşı verildi

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– Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temmuz ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Temmuz ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda şubat ayında 2 bin 510 kişiye 3 milyon 989 bin 474 lira 88 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi.

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