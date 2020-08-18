Fenerbahçe, Topuk Yaylası´na geldi

Kaan ÜLKER Ali DANAŞ / DÜZCE (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri´ne geldi.
Sarı lacivertlileri tesis önünde az sayıda taraftar karşıladı. Oyuncular ise taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi.
Fenerbahçe, çalışmalarını 28 Ağustos tarihine kadar Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın tesislere gelişiDHA-Spor Türkiye-Düzce Kaan ÜLKER Ali DANAŞ
2020-08-18 21:39:07
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