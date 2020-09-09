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Düzce’ye Mega Proje ALG Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün “3 bin kişi çalışacak 2023’te tamamlanacak”

İHA

Düzce’ye Mega Proje ALG Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün “3 bin kişi çalışacak 2023’te tamamlanacak”

Düzce’nin prestijli yapı ve konut firmalarından olan ALG Constructions, bölgenin en büyük yaşam ve ticaret alanını inşa etmeye hazırlanıyor. 2023 yılında tamamlanacak olan yatırım sayesinde yaklaşık 3 bin kişi iş sahibi olacak.
ALG Constructions Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün projenin tanıtımı için basın mensupları ile bir araya geldi. Beklentileri karşılayacak kapsamlı bir karma yaşam projesini Düzce’ye kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Cihat Algün “Bölgede uygulanan en büyük proje olma niteliği taşıyor. Proje alışveriş merkezi, otel ve yaşam alanlarını kapsıyor. Düzce’nin beklentilerini dikkate alan geniş kapsamlı bir proje. Düzce’nin önemli bir eseri olsun istedik. Düzce iki metropol şehir arasında, doğal güzelliklere sahip olmasına rağmen hak ettiği değeri bulamamış bir şehir. İnsanlarımız alışveriş ve eğlence için çevre illere gidiyor. Bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşündük ve bu eksikliği gidermek için bu projeyi hayata geçirdik. İnşallah 6 ay içerisinde kazmayı vuracağız” dedi.

50 Bin metrekare
Kent merkezinde ve ulaşılabilir olmasının projeyi farklı kıldığını işaret eden Cihat Algün, “Böyle bir projenin uygulanabileceği alanları şehir merkezlerinde bulmak zor. Projemizin en büyük özelliği de kent merkezinde yer almasıdır. Düzce Belediyesi şehrin belli noktalarına bisiklet yolları inşa ediyor. Bizim projemiz de bisikletle bile rahatlıkla ulaşabileceğiniz Kervan Kavşağında 50 bin metrekarelik bir alanda uygulanacak. Ve aynı zamanda konumu itibariyle otoyol girişçıkış noktasına çok kısa sürede ulaşılabilir olması sebebiyle yalnız Düzce’mize değil tüm Türkiye’ye hitap etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“5 Yıldızlı otel”
İçerisinde 5 yıldızlı otel, AVM, ofis ve rezidans konutların yer alacağı karma yaşam projesi ile ilgili bilgiler de veren Algün “Yeni nesil AVM mantığının hakim olduğu projemizde açık alanlar yer alacak. Yeşil Düzce sloganına yakışır şekilde yeşil bir yaşam merkezi inşa edeceğiz. Proje 3 bloktan oluşuyor. Bir blokta uluslararası standartlara sahip 5 yıldızlı bir otel yer alacak. 2. Blok ofis bloğu olacak. Düzce’nin buna çok ihtiyacı var. 3. Blokta ise rezidans konutlar bulunacak. Altında 3 katlı AVM’nin olacağı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Uluslararası firmaları buraya getirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız Düzce’yi cazibe merkezi haline getirmek. Önemli bir diğer husus ise burada yaklaşık 3 bin
kişinin istihdam edilecek olması. Düzce halkıyla bütünleşeceğimiz bir çalışma olacak. Örneğin bu yaşam merkezinde yöresel ürünlerin satılabileceği bir pazaryeri yer alacak. Yerel markalarımızın da projemizde yer almasını hedefliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Algün, resmi işlemlerin bittiğini, 6 ay içerisinde kazmayı vurmayı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’te projeyi tamamlamayı hedeflediklerini ve yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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