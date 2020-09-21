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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan eğitimi iyileştirme çalışmaları masaya yatırılıyor

İHA

Uzaktan eğitimi iyileştirme çalışmaları masaya yatırılıyor

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ulusal olarak düzenlediği “Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması: Uzaktan Eğitimi Değerlendirme, İyileştirme ve İyi Örnekler Çalıştayı” başlıklı online etkinlik, açılış konuşmaları ile başladı.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç’un açılış konuşmasını gerçekleştirdiği çalıştayda, uzaktan eğitimin daha verimli hale getirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler ele alındı.
Programın ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, uzaktan eğitimde öğrencinin en büyük sorununun motivasyon olduğunu vurguladı. Öğrencilerin motivasyonunu artıracak üç an’ın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Koç, bu anları; “Ders Öncesi Anı”, “Ders Anı” ve “Ders Sonrası Anı” olarak belirtti. Belirtilen bu anların iyi değerlendirilmesinin öğrencin motivasyonunu artırdığını dile getiren Mustafa Koç, motivasyonun öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımlarını etkilediğini ifade etti. Sadece bilgi ve beceri kazanımın tek başına yeterli olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Koç, kazanılan bilgi ve becerinin farkında olunması gerektiğinin de altını çizdi.

Uzaktan eğitim merkezi 4 yıl önce kuruldu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin yoğun olarak kullanıldığını ifade ederek, Düzce Üniversitesi’nin 4 yıl önce Uzaktan eğitim Merkezi (UZEM) kurduğunu ve bazı dersleri bu sistem üzerinden yürüttüğünü söyledi. Önceden hazırlanan bu sistemin pandemi sürecinde Düzce Üniversitesi’ni bir adım öteye taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Genç, Üniversitenin uzaktan eğitim modeline pandemi sürecinden önce hazırlıklı olduğunu vurguladı. Zaman geçtikçe insanların yeni şeyler öğrendiğini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. İlhan Genç, 1970’li yıllarda mektupla eğitimin tartışıldığını, ardından açık öğretimin geldiğini ve bu süreçte de; hibrit eğitim, online eğitim ve uzaktan eğitim gibi modellerin hayatımıza girdiğini ifade etti.

“Dünyayla rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmak için çalışıyoruz”
Çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise, içerisinde bulunduğumuz sürecin, zor bir süreç olduğunu vurgulayarak, pandemi sürecinin herkese bir şeyler öğrettiğini söyledi. Uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını ifade eden Çakar, bu süreçte en iyisinin değil en doğrusunun uygulanmaya çalışıldığını vurguladı.
Düzce Üniversitesi’nin öğrencilerini uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyede mezun etme amacı ile çalışmalarını yürüttüğünün altını çizen Rektör, “Uzaktan eğitimi kabul etmek bizim için en kolay karar. Ama biz herkes için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci bitecektir. Öğrencilerimizi yarınlara, pandemi sonrasına hazırlamamız gerekiyor. Dünya durmuyor, bizde bu sürece, bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Dünyayla rekabet edecek güce sahip bireyler yetiştirmemiz gerekiyor” diyerek çalışmanın ve değişimin önemine vurgu yaptı.
3 gün sürecek etkinliğin ilk gün panellerinde; “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Uygun Öğretim Yöntemleri”, “Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğrenci Devamının Sağlanması” ve “Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğrencinin Derse Aktif Katılımının Sağlanması” konu başlıklarında panelistler çalışmalarını katılımcılara anlatacak.
İkinci gününde; “Uzaktan Eğitimde Öğrenci Psikolojisi”, “Uzaktan Eğitimde Geri Bildirim”, “Uzaktan Eğitimde Ödev Verme” ve “Uzaktan Eğitimde Uygulamalı Derslerin Yürütülmesi” hakkında çalışmalar paylaşılacak.
Üçüncü ve son gününde ise; “Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Planlanması ve Engelli Üniversite Öğrencilerinin Desteklenmesi”, “Uzaktan Eğitimde İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme ve Sanal Zorbalık” konu başlıklarında panelistler duygu, düşünce ve çalışmalarını katılımcılara sunacak.
Üçüncü günün sonunda çalıştay “Değerlendirme” paneli ile sona erecek.

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