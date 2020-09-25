Düzce Üniversite hastanesinde çocuk ekokardiyografi hizmeti başladı

– Doğumsal veya sonradan kalp hastalığı oluşan çocukların takip ve tedavisini yapan Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü bünyesinde “Çocuk Ekokardiyografi Odası” hizmete girdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern teknolojik donanımı hizmet sunumuna kazandırarak hekimlerin daha emin adımlarla hareket etmesine olanak sağlıyor. Erişkin Hastalardan ayrı olarak konumlandırılan yeni Çocuk Ekokardiyografi Odası’nda alanında uzman Çocuk Kardiyoloğu ve ekibi tarafından hasta kabulü yapılmaya başlandı. Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nde hizmete giren çocuk ekokardiyografi cihazı ile her yaştaki çocuk kalbinin ultrasonografik yöntemle yapısal ve fonksiyonel yönden değerlendirilebiliyor. Çocuğa hiçbir şekilde zarar vermeyen, tanısal bir yöntem olan Çocuk Ekokardiyografi uygulamasıyla kalbin yapısal anormallikleri (kalp boşlukları arasındaki delikler, kalp etrafında biriken sıvı, kalp içi kitleler vb.) tespit edilebilirken, kapakların şekli, hareketi, darlıkları veya kaçakları da gösterilebiliyor. Güvenli, ağrısız ve radyasyon içermeyen bir tetkik olan Ekokardiyografi ile aynı gün sonuç alınabiliyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde çocuklar için özel tasarlanmış poliklinik, çocuk acil, yataklı servis ve yenidoğan yoğun bakım alanları ile 24 saat hizmet sunulduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, çocuk hastalara en doğru tanıyı koymak amacıyla hizmete giren yeni çocuk ekokardiyografi odasının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen tüm idarecilere teşekkürler etti.

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