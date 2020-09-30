Düzce'de, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, terör örgütü DEAŞ´ın hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü DEAŞ´ın hücre evini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Irak uyruklu Ş.A., F.I., A.M., O.K., A.R., R.K. ve A.T. gözaltına alındı. Aralarında Suriye ve Irak´ta terör örgütünde silahlı faaliyetlere katılanların da olduğu 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-30 10:45:06
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