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İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

İHA

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü soba kullanan ailelere karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Soğuk havalarda yakılan sobadan yaşanan zehirlenmelere karşı ailelerin dikkatli olması istendi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, havaların soğuması ile sıkça yaşanan soba zehirlenmelerine karşı aileleri uyardı. Soba kullanan vatandaşların baca temizliklerini sık sık yaptırması gerektiğini belirtti.
Özellikle soğuk havalar ile birlikte zaman zaman etkili olan Lodos rüzgarının neden olduğu soba zehirlenmelerine karşı kömür kalitesi, baca temizliği, baca sıvasının düzgün yapılmış olması ve üzerinde çatlak bulunmaması ile soba borularının da temizliğine özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
Yetkililer ayrıca olası bir yangın olayında kullanılmak üzere her ev ve iş yerinde bir yangının tüpünün olması gerektiğini belirterek “Ev ve iş yerinde olacak bir yangın tüpü belki de büyük bir faciayı önleyebilir. Bunun için ev ve iş yerinde bir yangın söndürücü bulunması gerekiyor” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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