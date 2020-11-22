

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, Yılmaz Kartal'ın bahçesine diktiği dut fidanı, kasım ayında meyve verdi.

Düzce´nin Küçükahmetler köyünde yaşayan Yılmaz Kartal'ın bahçesine diktiği dut fidanı, soğuk havaya rağmen kasım ayında 6 tane meyve verdi. Bahçede gezerken, haziran ve temmuz aylarında meyve vermesi gereken fidandaki dutları gören Yılmaz Kartal, "Dutun ilk defa bu ayda meyve verdiğini görüyorum. Bu mevsimde 17-18 derece sıcak var. Bu şartlarda Allah yaratmış vermiş. Normalde yaz meyvesidir. Bu mevsimde benim yaşım 59, ilk defa dut görüyorum. Çok ilginç. Dünyanın gidişatı değiştiği gibi sebzeler, meyveler de değişti" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-22 10:05:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.