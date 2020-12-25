Uygulamadan kaçan 6 araca rekor ceza

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında yapılan uygulamalardan kaçan 6 araca 117 bin 547 lira idari ve adli para cezası verildi.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ederken, Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin dört bir yanında denetimlerde sürdürülüyor. Akşam saatlerinde yapılan denetimler kapsamında Üniversite bölgesinden 2, D655’den 1, Cedidiye Kavşağı’ndan 1, Bahçeşehir Bağlantı Yolu’ndan 1 ve Kızılay Kavşağı’ndan 1 olmak üzere toplamda 6 araç uygulamalardan kaçtı. Polis telsizlerinden geçen anonslar sonrasında uygulama noktalarından kaçan araçlar çok geçmeden buldu. Yapılan kontrollerde araçlarda bulunan toplamda 21 kişiye sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıkları gerekçesi ile 66 bin 150 lira idari, 51 bin 397 lira adli olmak üzere toplam 117 bin 547 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 araçta trafikten men edildi.

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