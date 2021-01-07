Çilimli futbol sahası tamamlandı

– Düzce’nin Çilimli ilçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası tamamlanarak hizmete girdi.

Düzce’de spor yatırımlarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kent merkezdeki yatırımların yanı sıra ilçelerde de spor yatırımlarımızla sporseverlere hizmet ettiklerini söyledi.

İl Müdürü Yazıcı “Çilimli’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan toplam yatırım bedeli 2.9 Milyon TL olan, 672 seyirci kapasiteli, 19.200 W aydınlatması bulunan, spor aletlerinin olduğu, soyunma odaları ve sıcak suyun aktığı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası tamamlanarak hizmete girdi. Vatandaşlarımızı önceliğin gençler olmak üzere sahamızdaki spor ekipmanlarını kullanmaya ve yürüyüş yapmaya bekliyoruz. Tüm sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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