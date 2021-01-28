Yolda attığı drift MOBESE'ye takılınca cezadan kurtulamadı Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve drift atmaktan 11 bin 500 TL ceza kesildi

Düzce çevre yolunda drift atarak ilerlediği sırada MOBESE kameralarına yakalanan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince durduruldu. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 11 bin 500 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre saat 17.00 sıralarında çevre yolunda Kaynaşlı ilçesi istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Umut Ö. idaresindeki 81 AAV 885 plakalı Opel marka otomobil, AFAD Kavşağı mevkiinde drift atmaya başladı. Kavşakta bulunan MOBESE kameraları tarafından görüntülenen otomobil, Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinin anonsu üzerine trafik ekipleri tarafından, Bahçeşehir bölgesinde durdurdu. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olarak otomobil kullandığı belirlenen sürücü Umut Ö.’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 9 bin 500 TL, araç sahibine ise ehliyetsiz şahsa araç kullandırmaktan 2 bin TL ceza kesildi.

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