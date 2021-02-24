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Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi"

İHA

Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi"

– MemurSen Düzce Kadın Komisyonu Başkanı Asiye Durnacı, kadın komisyonları yöneticileriyle bir araya gelerek 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili birçok insanın mağduriyetinin devam ettiğine dikkat çekti.
MemurSen Düzce Kadın Komisyonu, 28 Şubat 1997 yılında ülkede yapılan post modern darbenin yıl dönümü münasebetiyle şube binasında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya MemurSen Kadın Komisyonu Başkanı Asiye Durnacı ve komisyon üyeleri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan MemurSen Düzce Kadın Komisyonu Başkanı Asiye Durnacı, 28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetlerin ve mağdurların görülüp hakların ödenmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat darbesinde milletin iradesinin ve egemenliğinin, emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği dile getiren Durnacı, "Tam 24 yıl geçti. Post modern olarak tesmiye 28 Şubat askeri müdahalesi, o meşum Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihiyle anılsa da, 90’lı yılların başında başlamış, bir ‘vesayet’ sürecidir. Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin, şuursuz intikam hırsıyla, 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi. Ancak asıl tahribat, değerler üzerinde gerçekleştirilmiş, milletimizin bin yıllık medeniyet değerlerinden koparılması ve nesillerin köklerinden habersiz yetiştirilmesi için düşmanca tutum takınılmış ve hakhukukadalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı uygulamalara imza atılmıştır. Bin yıl sürecek denen darbe düzeni, çok şükür ki millet iradesine çarptı. Millete ayar vermek isteyenlere gerçek ayarı, millet verdi ve çok değil, 7 yıl içinde darbecilere hadlerini bildirdi" dedi.
MemurSen olarak yapılanları değerli bulduklarını ancak yeterli görmediklerini ifade eden Durnacı, "Çünkü Güne ve yarına dair sorunlar giderildi, ancak geçmişteki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler, tam olarak giderilmedi. 28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi, adaletin, aklın, inancın, ahlakın gereğidir. Ve bu irade, 28 Şubat’ın faillerini mahkum etme iradesinden daha az önemli değildir. Yapılması gereken, yapılması beklenen, mağdurların mağduriyetlerinin görülmesi, itibarlarının iade edilmesi ve zararlarının tazmin edilmesidir. Bütün bunları yapmanın yolu da bellidir, mağdurları dinlemek, fırsatları tespit etmek, kayıplarını ve zararlarını telafi ve tazmine yönelik, ortak akıl süreçleri işletmektir” diye konuştu.
Mağdurlara haklarının verilmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Durnacı şöyle konuştu: "Vesayet dönemindeki ‘haksızhukuksuz cezaların’ affedilmesi yerine yok hükmünde kabul edilmesi’ ne dair düzenleme yapılmalı. Mağdurların haklı oldukları, özgürlüklerinin ve onurlarının ihlal edildiği ortaya konulmalı, hukuki kapsamda iade itibar verilmelidir, haklarında verilen idari kararlar ile idari yargı kararlarına yönelik hukuki yollara başvuru nedeniyle yapılan giderler, ödenen ücretler güncellenmek suretiyle ilgililere ödenmelidir. Adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarla taciz edilmeleri dolayısıyla mağdurlara manevi tazminat ödenmelidir, eğitim hakkından mahrum edilenlerin maddi ve manevi zararlarını belirlemeye yönelik komisyon oluşturulmalı, komisyon tarafından yapılan çalışma sonucunda belirlenecek kişilere ‘vesayet tazminatı’ ödenmelidir. Dönem soruşturmalarıyla başörtüsü başta olmak üzere inanca dair hassasiyetleri nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılanların açıkta geçen sürelere ilişkin maaşları, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları kendilerine emsalleri esas alınarak hesaplanmalı ve güncelleme yapılarak kendilerine ödenmeli ve zararları karşılanmalıdır."
"Mağdurların zararların karşılanmasına yönelik kamu bütçesinden karşılanan tutarlar, 28 Şubat darbesinin asli ve feri iştirakçilerine rücu edilmeli ve millet adına kendilerinden tahsil edilmelidir. Söz konusu dönemde eğitim hakları gasp edilenlerin kamuda istihdamlarını sağlamak için durumlarına ve mezuniyetlerine uygun kadrolarpozisyonlar ihdas edilmelidir. Görevlerine son verilmesine, devlet memurluğundan çıkarılmalarına bağlı olarak farklı sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilenerek emekli olmak durumunda kalanların emekli ikramiyesi ile emekli maaş kayıpları hesaplanmalı ve ödenmeli, emekliliklerine ilişkin hukuki konumları düzeltilmelidir. Af, göreve dönüş veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ve iadesi gibi iş ve işlemlerle ilgili olarak hak düşürücü süre veya zaman aşımı süresi uygulanmamalı, söz konusu iş ve işlemler ilgililerin başvurusuna ihtiyaç olmaksızın doğrudan tesis edilmelidir. Bunların suhuletle ve hakkaniyetle gerçekleştirilmesi için sivil toplum örgütlerinin de paydaşı olduğu bir kurul veya komisyon kurulmalıdır. 28 Şubatın bin yıl süreceği iddiasında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı, mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, zararlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir. Bu iradenin tesisi ve teşkilinde yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz."

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