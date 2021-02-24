Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar Duygu sömürüsü yapan simsarlar lüks araçlarıyla kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar Duygu sömürüsü yapan simsarlar lüks araçlarıyla kaçtı

İHA

Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar Duygu sömürüsü yapan simsarlar lüks araçlarıyla kaçtı

– Lüks araçlarıyla geldikleri Düzce'de çöpten yemek yer gibi yaparak insanların duygularını sömüren dilencilerin zabıta ekiplerine yakalandı. Foyası ortaya çıkan dilenciler lüks araçları ile kentten ayrıldı.
Düzce'de halkın huzuru ve insanların duygularını suistimal eden dilencilere yönelik denetimlerde yakalan dilenciler pes dedirtti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, şehir dışından gelerek dilendiği tespit edilen şahısları suçüstü yakaladı. Karabük'ten Düzce’ye lüks araçlarıyla geldikleri ve çöp konteynerlerinden topladıklarını yer gibi yaparak halkın duygularını istismar ettikleri belirlenen dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı. Haklarında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılan dilenciler, ekiplerin tutanak tutmasının ardından, lüks araçlarına binerek şehirden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi"
YEREL HABERLER Memur-Sen: "28 Şubat’taki kayıplar telafi, zararlar ...
Gölyaka’da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı
YEREL HABERLER Gölyaka’da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı
Jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli
YEREL HABERLER Jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli
Uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satarken yakalandı
Düzce’de büyük dönüşüm Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Düzce’nin kalbinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Düzce’de büyük dönüşüm Düzce Belediye Başkanı Dr. ...
Düzce Üniversitesi katma değerli bir projeye daha imza attı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi katma değerli bir projeye daha ...
Kilosu araç değerinde yok satıyor Doğal hali 300 lira olan propolis işlendiğinde 25 bin lira değerine çıkıyor Bağışıklık sistemini destekleyen ürün birçok hastalığa da iyi geliyor Korona virüsle birlikte tüketimi aniden artışa geçen ürünün talebine yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Kilosu araç değerinde yok satıyor Doğal hali 300 lira ...
Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor Düzce'de kepenk açma hazırlığına başlayan işletme hazırlıklara hız verdi İşletme sahibi Onur Yavuz: “Dört gözle 1 Mart’ı bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle ...
Sobadan çıkan yangın tek katlı evi kül etti, enkazdan 'Kur'an-ı Kerim' çıkarıldı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangın tek katlı evi kül etti, enkazdan ...
Tek katlı ev alev alev yandı İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı İtfaiye ekiplerinin ...
Korona virüsten vefat eden 112 çalışanı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı 112 personeli korona virüsten hayatını kaybetti Hastane önünde yapılan törende gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Korona virüsten vefat eden 112 çalışanı gözyaşları ...
Yayaya çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsü düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Yayaya çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsü düşüp ...
Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasında sıkıştı İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasında ...
Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasına sıkıştı
İlk müdahaleyi Sağlık Müdürü yaptı Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İlk müdahaleyi Sağlık Müdürü yaptı Otomobil ile ...
Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü yaptı
YEREL HABERLER Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü ...
Kızılay Şehidinin ismi Ordu’da yaşatılacak Kızılay şehidi adına özel eğitim sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Kızılay Şehidinin ismi Ordu’da yaşatılacak Kızılay ...
Öğrenciler sıralarda olmaktan mutlu
YEREL HABERLER Öğrenciler sıralarda olmaktan mutlu
Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır
YEREL HABERLER Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır
Düzce’de ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 54,9 arttı
Düzce’de trafiğe kayıtlı 18 bine yakın motosiklet var
YEREL HABERLER Düzce’de trafiğe kayıtlı 18 bine yakın motosiklet var
Çocuklar parklarda daha güvenli oynayacak
YEREL HABERLER Çocuklar parklarda daha güvenli oynayacak
Başkan Şahin’den Memur-Sen’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den Memur-Sen’e ziyaret
Yaralı Doğan'a jandarma şevkati
YEREL HABERLER Yaralı Doğan'a jandarma şevkati