Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar Duygu sömürüsü yapan simsarlar lüks araçlarıyla kaçtı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Lüks araçlarıyla geldikleri Düzce'de çöpten yemek yer gibi yaparak insanların duygularını sömüren dilencilerin zabıta ekiplerine yakalandı. Foyası ortaya çıkan dilenciler lüks araçları ile kentten ayrıldı.

Düzce'de halkın huzuru ve insanların duygularını suistimal eden dilencilere yönelik denetimlerde yakalan dilenciler pes dedirtti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, şehir dışından gelerek dilendiği tespit edilen şahısları suçüstü yakaladı. Karabük'ten Düzce’ye lüks araçlarıyla geldikleri ve çöp konteynerlerinden topladıklarını yer gibi yaparak halkın duygularını istismar ettikleri belirlenen dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı. Haklarında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılan dilenciler, ekiplerin tutanak tutmasının ardından, lüks araçlarına binerek şehirden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.