Sinema salonlarının açılışı Nisan’a kaldı

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Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan sinema salonlarının açılış tarihleri Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde değerlendirildi. Alınan tedbirlerin halen uygulanmaya devam etmesi nedeniyle sinema salonlarının açılışlarının da Nisan ayında olmasına karar verildi.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığında yapıldı. Toplantıda daha önce 1 Mart tarihinde açılmasına karar verilen sinema salonlarının Korona virüs tedbirlerinin devam etmesi nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihinde açılması karara bağlandı.

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