Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı

– Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığında kontrollü normalleşme dönemi ve bu dönemde yapılacak denetimler ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum yetkililerinin katılımıyla, pandemi ile mücadelede Kontrollü Normalleşme döneminde Dinamik Denetim Modelinde yapılacak denetimler ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Vali Atay, "Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak tam normalleşmeye geçeceğiz" dedi.

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