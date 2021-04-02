Bakan Selçuk: "Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz" Bakan Ziya Selçuk, Düzce'de 19 eğitim kuruluşunun toplu açılışını gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce’de 19 eğitim kuruluşunun toplu açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada mesleki eğitim kurumlarının önemine değinerek, "Ana eleman yerine ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretler için Düzce'ye geldi. Düzce'de ilk ziyaretini Düzce Valiliği'ne gerçekleştiren Bakan Selçuk, daha sonra Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde Düzce'de yapımı gerçekleştirilen okulların toplu açılışını gerçekleştirdi. 3'ü anaokulu olmak üzere 19 okulun toplu açılışını gerçekleştiren Bakan Selçuk, okullarla da canlı bağlantı gerçekleştirerek, hayırsever yatırımcılara teşekkür etti.



"Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz"

Açılışta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim merkezlerinin önemine değinerek, "Ana eleman yerine ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz. Mesleki eğitim kurumlarını önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde öğretmen ataması konusunda, derslik yapımı konusunda, eğitimin altyapısının güçlendirilmesi konusunda şimdiye kadar yapılan başarı hikayelerinin, büyük işlerin devamını burada sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz. Düzce Valiliğine, il müdürlüğümüze, ticaret sanayi odasına ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Bunlar el birliği ile ortaya koyulan işler. Hep vurguladığım bir şey var; Bizim ana işlerimizden bir tanesi mesleki eğitimdir. Çünkü biz meslek edinmeyi, istihdamla, ekonomiyle, demokrasiyle, toplumsal barışlar doğrudan ilgili görüyoruz. Ana eleman yerine, aranan eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu çerçevede 2023 eğitim vizyonunda bunu defalarca vurguladığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bu anlamda mesleki teknik eğitimin niteliğini artırmak çok daha büyük bir vizyonu beraberinde getiriyor. Binalar yapabiliriz, bir takım altyapıları kurabiliriz ama burada sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni ufuklar açacak çocuklar yetiştirmek, dünyaya açmak çok daha önemli. İş birliklerini önemsiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Düzce'de dikimi gerçekleştirilen ve adının verildiği 81 fidanın şeref belgesi de öğrenciler tarafından teslim edildi.

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