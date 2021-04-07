Düzce MÜSİAD'da kongre sonrası ilk toplantı yapıldı

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– Düzce Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel kurulun ardından ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce’de sanayici ve iş adamlara çeşitli yardım ve çalışmalar yapan MÜSİAD, geçtiğimiz günlerde 2021 Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Vefa Pehlivan’ın güven tazelediği kongre sonrasında dernek yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Vefa Pehlivan başkanlık yaparken, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Aydın, Özgür Sağlam, Aziz Öz, Yavuz Ayyıldız, Fikret Kurt, Nurullah Veli, Alp Gökhan Yanmaz, Nazmi Tok, Metin Kazancı ve Levent Güdücü katıldı.

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