Orman köylüsüne destekler devam ediyor

– Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY kredileriyle orman köylerinde ikamet eden vatandaşların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak, orman teşkilatı ve bölge halkı arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce 2021 ORKÖY programı kapsamda yer alınan 9 Köyde Dış Cephe Mantolama ve Fenni Arıcılık kredilerinden faydalandırılmak üzere toplam 39 aileye kredi hak sahipliği tespiti yapıldı. ORKÖY kredilerinden faydalanmak isteyen köy halkına, bilgilendirme ve kredi kullanmak isteyenlerin tespit edilmesi için yapılan toplantıda, verilecek olan kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

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