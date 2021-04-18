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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki katlı samanlık alev alev yandı

İHA

İki katlı samanlık alev alev yandı

– Düzce'de iki katlı samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların hortumlarla müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Olay, Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1671. sokak üzerinde Arif Polat’a ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı samanlığı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlerin sardığı samanlığa müdahale etmeye başladı. Bir yandan itfaiye ekipleri, bir yandan da vatandaşlar hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, samanlıkta ufak çaplı çökmeler meydana geldi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri alevleri samanlığın hemen yanında bulunan traktöre sıçramadan söndürdü. Alevlerin sardığı samanlıkta maddi hasar oluştu.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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