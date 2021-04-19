Bu platform, eğitimde üst sırada olan ülkelere örnek oluyor Düzce, 'başarıya bir adım' dedi, dünyaya böyle ulaştı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan, 'Denge ve Başarıya Bir Adım' sosyal medya platformu, öğretmenler ile öğrencilerin çalışmalarını ve özel projeleri bir araya getiriyor. Aralarında İsviçre, İngiltere gibi eğitim seviyesi yüksek olan 34 ülke tarafından takip edilen platform, hem Türkiye, hem de diğer ülkelerdeki eğitimcilere örnek oluyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce okulların, öğretmenlerin ve müdürlük çalışmalarının hem sosyal medyada yer bulması, hem de projelerin diğer öğretmenlere örnek olması için 'Denge ve Başarıya Bir Adım' isimli sosyal medya platformu kuruldu. Türkiye genelinde sayılı platformalar arasında yer alan Denge ve Başarıya Bir Adım, eğitimcilerin yanı sıra projelere katılan öğretmen ve öğrenciler tarafından da yakından takip ediliyor. Denge ve Başarıya Bir Adım platformu, dünyada 34 ülke, Türkiye'de ise 80 ilden takipçiye ulaşıyor. Günde ortalama 61 paylaşım yapılan platformda, özgün ve özel projeler takipçilerin beğenisine sunuluyor.



"Diğer öğretmenlere örnek olmak istiyoruz"

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, platformun yaklaşık 4 yıl önce kurulduğunu kaydetti. Platformda şuanda 8 bin 200 kullanıcının olduğunu ifade eden Yiğit, "Bu kullanıcılarımızın yaklaşık 6 bini Düzce'den, geri kalanı ise diğer illerden ve ülkelerdendir. Sayfamızın amacı ise öncelikle okullarımızın, öğretmenlerimizin ve müdürlüğümüzün yaptığı örnek ve özel çalışmaları göstermek. Diğer öğretmenlere örnek olmaktır" dedi.



"Pandemi döneminde eğitimciler ile aileler arasında köprü oldu"

Sosyal medya platformunun, pandemi döneminde öğrenciler, aileler ve eğitimciler arasında köprü görevini üstlendiğini belirten Yiğit, korona virüs ile mücadele sürecinde platformun işe yaradığını vurguladı. Uzaktan eğitime geçilmesiyle, ailelere ve öğrencilere bu platform üzerinden ulaştıklarını dile getiren Yiğit, "Salgın ile ilgili bilgilendirmelerimizi, salgın döneminde yaptığımız eğitim çalışmalarımızı bu platformu kullanarak insanlarımıza gösterdik. Özel günlerdeki kutlamalarımızı etkinliklerimizi de yine bu platform üzerinden yaptık" diye konuştu.



"Paylaşımlar hem Türkiye'ye, hem de dünyaya örnek oluyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, aralarında İsveç, İngiltere gibi eğitimde üst sıralarda yer alan ülkelerden de platformun takipçileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnternet üzerinden bu platformumuzu takip eden editör öğretmenlerimiz var. Bu paylaşımlar okullarda öğretmenlerimiz tarafından yapıldıkça editör arkadaşlarımız bu paylaşımları inceliyor, onay verince herkesin görebileceği platforma düşüyor. Böylece hem ilimizdeki, hem başka illerdeki, hem de başka ülkelerdeki öğretmenlerin projeleri görmesine, beğenmesine olanak sağlıyor. Günümüz iletişim çağı. Kurumlar açısından da bu çok önemli. Bizde bu platformumuzu böyle canlı bir şekilde kullanıyoruz. Düzceli öğretmenler dünyaya da projeleriyle örnek oluyorlar diyebiliriz. Neticede burayı takip eden insanlar burada yapılan çalışmaları takip ediyorlar. Bu platformu takip eden başka öğretmenler burada günde yapılan onlarca paylaşımı görüp kendi sınıfında, okulunda uygulayabilir. Zaten burada özgün, iddialı projelerin paylaşılmasına olanak veriyoruz. O paylaşımlarda ailelerde, öğrencilerde kendilerini görebiliyorlar. Yani Düzce’deki eğitim öğretime katkı sağlayan sosyal medya platformu burası"

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