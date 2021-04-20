Kısıtlamada alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücüye 9 bin 150 lira ceza



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kısıtlamaya yönelik denetimde, polisi görünce kaçan, kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü Zeliha Ö.´nün 1,67 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Zeliha Ö.´ye 9 bin 150 TL ceza kesildi.

Olay, gece saatlerinde D-100 karayolu Hamidiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, 81 ES 188 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ekipler, otomobili D-100 yan yolda durdurdu. Sürücü Zeliha Ö.´nün yapılan kontrollerinde 1,67 promil alkollü olduğu tespit edildi, ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

Zeliha Ö.´ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 150 lira idari para cezası uygulandı, `dur´ ihtarına uymadığı için de hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-20 10:29:53



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