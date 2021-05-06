E-Faturaya geçiş zorunluluğunun süresi yaklaşıyor

– Bilsoft Yazılım Satış Müdürü Feyza Akdemir, EFaturaya geçiş zorunluluğu süresinin yaklaştığını belirterek, uyarıda bulundu.

Bilsoft Yazılım Satış Müdürü Feyza Akdemir, KOBİ'lere yönelik toplantısında EFatura entegrasyonunda yeni güncellemeler hakkında bilgiler verirken, aynı zamanda yaklaşan zorunlu efaturaya geçiş tarihinin 2023’te olduğunu hatırlattı. Söyleşide, Efatura avantajlarına da değinen Akdemir, "EFatura uygulaması ile artık mükellefler daha hızlı, daha güvenilir ve düşük maliyetle işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu pandemi sürecinde, EFatura ile temasın en aza indirildiğinden ve faturaların düzenli şekilde depolanmasının finansal açıdan olumlu etkileri olmasının yanında sağlıklı ve güvenli bir etkileşimi de oluyor" dedi.



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