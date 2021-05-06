TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu E-Twinnig projesinde dolu dizgin

Korona virüsün eğitimi etkilediği son bir yılda uzaktan eğitimin uygulandığı 20202021 EğitimÖğretim yılında Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy ilkokulu eTwinnig projeleri yürütücüsü olarak başarılı bir yılı geride bıraktı. Eylül ayında başlayan eTwinnig proje faaliyetleri ile öğrenciler, ders müfredatına uygun olarak öğrenme deneyimlerini artıran faaliyetlerde bulunurken proje tabanlı faaliyetler, öğrencilerde işbirlikçi, öğrenme becerisini kazandırdı.

ETwinnig projelerine, Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun yanı sıra Azebeycan’dan 7, Gürcistan’dan 1 ve Türkiye’den 27 öğretmen ile 350 öğrenci katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin liderliğinde planlanan faaliyetlere aksatmadan katılarak projeleri yüz yüze ve online olarak tamamladı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Meral Işık ve Reyhan Aydoğdu'nun yürütücülüğünü yaptığı “Gelenekten Geleceğe Akıl Oyunları”, Meral Işık tarafından yürütülen “Web 2 ler ile Eğleniyorum”, “Home Learning Network” projeleri ile öğrenciler, öğrenme motivasyonunu artırarak, üst düzey beceriler edinmeyi, sorumluluk alıp, stratejiler geliştirmeleri, ileriye dönük hamleler yaparken sanal değil, sınıf arkadaşlarıyla, ulus ötesi ortak değerleri taşıyacağı insanlarla dost olmayı öğrendi.



“Gelenekten geleceğe akil oyunları”

ETwinnig kapsamında Eylül ayında başlayan 'Gelenekten Geleceğe Akıl Oyunları' projesi için öğrencilere sınıf içi ve dijital olarak hazırlanan oyunlar oynatıldı. Hazırlanan oyunlar öğrencilerin ilgisini çekerken motivasyonlarının da artırılması sağlandı. Sanal ortamın güvenli ve verimli kullanımı konusunda da öğrencilere bilgilerin verildiği projeye Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Meral Işık ve Reyhan Aydoğdu’nun yanı sıra 1 Azerbaycan ve 10 Türk ortak öğretmen ve 85 öğrenci görev aldı.

Web 2'ler ile eğleniyoruz projesinde, Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3G Sınıf öğretmeni Meral Işık ortak oldu. Ayrıca Azerbaycan’dan 4, Türkiye’den 10 öğretmen ve 103 öğrenci görev aldı. Teknolojinin gelişmeye devam ettiği çağımızda teknolojik imkanlardan faydalanıp web 2 araçlarını derslerde kullanarak eğlenceli ve nitelikli öğrenme desteklenmesi amaçlandı. Başarıya ulaşan projede öğrenciler, hem öğrendikleri teknolojik araçları kullanarak eğlendiler hemde nitelikli öğrenme kabiliyetini kazandılar. Aynı zamanda “Web 2 ler ile Eğleniyoruz” projesi ile hem öğretmenler, hem de öğrencilerin eğitimde aktif rol alması önemsenirken öğrenciler alternatif Web 2 araçlarını da öğrendiler.



“Home learning network”

ETwinnig kapsamında hazırlanan Home Learning Network Projesi'ne TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3G Sınıf öğretmeni Meral Işık ortak olurken 3 ülke, 10 Şehir, 10 öğretmen ve 48 öğrenci proje kapsamında bir araya geldi. Azerbaycan’dan 2, Gürcistan’dan 1, Türkiye'den 7 öğretmen ve öğrencileri projede birlikte çalıştı. Kültürün çok boyutlu olarak ele alındığı projede okul aile işbirliği içerisinde haftalık farklı kültürel etkinliklerle, öğrencilerin önce kendi kültürünü tanıması sonrasında da öğrenciler ve velileri, farklı kültürleri evlerine misafir ederek Avrupa platformuna kültürel bir çerçeve çizdiler.

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