Dünya Arı Ve Arı Ürünleri Fuarında DAGEM’DE yerini aldı

Dünyanın en önemli fuarlarından World Api Expo (Uluslararası Apiterapi, Apimedika, Apikültür ve Propolis Fuarı) bu sene korona virüs sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilirken Düzce Üniversitesi birimi olan DAGEM’de katıldı. 2029 Mayıs tarihleri arasında yapılan fuar 4 farklı etkinliği kapsıyor. World Api Expo dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, arıcıları ve özel sektörü bir araya getiriyor. Türkiye World Api Expo, bu yıl çatısı altında arı ve arıcılık üzerine 2’si ulusal, 2’si uluslararası olmak üzere 4 büyük etkinliğin odak noktası oldu.

Expo Türk’ ün ev sahipliği yaptığı, aralarında Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin de (DAGEM) bulunduğu ulusal ve uluslararası 13 farklı kurum ve kuruluşun destek verdiği etkinliğe DAGEM; düzenlediği resim yarışmasının yanında, 3 farklı bilimsel sunumla katkıda bulunarak, Düzce Üniversitesi’nin bayrağını uluslararası platformda dalgalandırmaya devam ediyor.



DAGEM, Düzce Üniversitesi’ni uluslararası platformda temsil ediyor

20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde açılış ve protokol konuşmaları ile başlayan etkinlikler, DAGEM’in BEE’O Propolis sponsorluğu, Apiterapi Derneği ve TAB katkılarıyla Dünya Arı Günü’ne özel düzenlediği “Arı Varsa Hayat Var!” konulu resim yarışması ödül töreni ile devam etti. Etkinliklerin ikincisi olan 1. Uluslararası Apiterapi Ortak Kongresi’nde (IFA, FELAPI, ApiDer) DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Anadolu bal arısı zehri ile ilgili yaptıkları 3 farklı bilimsel çalışmayı ulusal ve uluslararası bilim camiası ile paylaştı.

Kekeçoğlu’nun, “The Factors Effecting Therapeutic Value Of Honey Bee Venom (Bal Arısı Zehrinin Teropatik Değerini Etkileyen Faktörler), “Grayanotoxin (GTX) Determination in Honey Bee Venom and the Risks of Using it in Apitherapy (Bal Arısı Zehirinde Grayanotoksin (GTX) Tayini ve Apiterapide Kullanmanın Riskleri) ve “Antıtumoral Effect Of Anatolıan Honey Bee Venom On Glıal Tumor Cell (Anadolu Bal Arısı Zehrinin Glial Tümör Hücresi Üzerine Antitumoral Etkisi)” başlıklı sunumları katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

DAGEM aynı zamanda, etkinliğin sergi alanında bulunan standı (https://worldapi.digicon.ist/hol2en/) ile de ulusal ve uluslararası ziyaretçilere açık olarak organizasyondaki yerini aldı.

2728 Mayıs tarihlerinde IPRG Konferansı ile devam edecek olan World Api Expo, 29 Mayıs’ta düzenlenecek Türkiye Arıcılar Birliği Arıcılık Zirvesi ile sona erecek. Etkinliğe katılım ve detaylı bilgilere https://worldapiexpo.com/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

