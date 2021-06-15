Düzce’de konut satışı arttı

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– Düzce’de geçen yıla bu yıl mayıs ayında konut satışı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Mayıs ayında Düzce ilinde 326 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl ise mayıs ayında Düzce’de 249 konut satıldığı öğrenildi.

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