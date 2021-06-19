Özel öğrenciler bağışçıların hediyesi sandalyeler ile sevindi

Yeşil Düzce Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli, öğrenciler Biz Büyük Bir Aileleyiz Derneğinin verdiği tekerlekli sandalyeler ile mutluluk yaşadı.

Bağışçıların verdiği bağışları ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Biz Büyük Bir Aileleyiz Derneği, bu defa da engelli özel öğrencileri mutlu etti. Derneğe bağışladığı tekerlekli sandalyeleri Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere teslim etti. Derslerini tamamlayan öğrenciler, bahçeye çıktıklarında tekerlekli sandalyelerini okulun bahçesinde görünce büyük mutluluk yaşadılar. Özel öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla oturdukları sandalyelerin sevincini doyasıya yaşadılar. Okul Müdürü Diler Döner Kar, yardımları okula ulaştıran ve çocuklarının mutlu olmasına vesile olan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Yardımlar Koordinatörü Dilek Şen’e, öğrencilerine verdikleri hediyeler için teşekkür ederken; “Okulumuzda sandalyelerimiz var. Ancak bazı öğrencilerimiz için bu sandalyeler çok büyük. Öğrencilerimiz bu sandalyelerde rahat hareket edemiyorlar. Biz Büyük Bir Aileyiz Derneğine, Başkan İsmail Yıldız’a ve bağışçılarınıza yürekten teşekkür ederim. Ancak okulumuzun boyaya da ihtiyacı var. Yazın okulumuzu boyatmayı düşünüyoruz. Bu noktada derneğinizin bağışçılarından özel bir ricamız olsun” dedi.

Dilek Şen ise; “Özel öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek engelli çocukların rehabilitasyonlarını sağlayan fedakar ve vefakar öğretmenlere teşekkür etmek için bağışçılarımızla böyle bir organizasyon yapmak istediler. Bende hem fedakarlıklarınız için sizlere hem de bağışçılarımıza teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

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