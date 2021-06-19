Maske altında çıkan sivilcelenmeye son Maskenin akne ve sivilce yapmaması için bu hususlara dikkat edin

– Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin ardından cilt hastalıklarında da artış oldu. Günde en az 2 kez maskenin değişmesi gerektiğini söyleyen Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, "Syndet tarzı sabunlar kullanılırsa hastalıkların önüne geçebiliriz" dedi.

Korona virüs salgını sonrasında her gün kullanılan maskelerin ardında kalan cilt, ter ve havasızlık sonrasında sivilce, akne ve egzama sorunlarına sebep oluyor. Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte binlerce kişi, maske bölgesinde ki tahriş sonrasında cilt hastalıklarına başvurmaya başladı.



"Islak soğuk pansumanlar yapılmalı"

Özellikle maske bölgesinde ki hastalıklarla yoğun bir şekilde karşılaştıklarını belirten Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, maske altında çıkan sivilcelenmelere karşı verilecek formülleri sıraladı. Haşal, "Her gün kullanmak durumunda kaldığımız maskelere bağlı olarak, ciltte sivilcelenme ve aknelenme görüyoruz. Ayrıca egzama ataklarını da bu bölgelerde sık görmekteyiz. O yüzden hastalarımıza maske değiştirmeyi öneriyoruz. Gün içerisinde maskelerini 2 kez değiştirebilirlerse nemlenmiş ve ıslanmış maskenin yerine kuru bir maske o ortamın flora dengesini daha iyi sağlayacaktır. Serin su ile yıkamalarını ve syndet tarzı sabunlar kullanmalarını öneriyoruz. Böylece cildi çok kurutmadan dengeyi sağlamak hedefimiz. İkinci olarak su bazlı nemlendiriciler öneriyoruz. Ara ara gün içerisinde yüzlerine ıslak soğuk pansumanlar yapabilirler Bu önlemlere dikkat ederlerse ciltlerinde bu maskelerin oluşturduğu tahriş veya sivilcelenmelerin önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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