İl dışından uyuşturucu getiren zehir tacirleri suçüstü yakalandı

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İl dışından getirdikleri uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan 2 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Şahıslar çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri l dışından uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı. Ardından ekipler, zehir tacirlerini takibe başladı. Yapılan takip neticesi uyuşturucu getiren şahısların aracını durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada bin 45 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ve bir miktar Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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