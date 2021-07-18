Atatürk’ün Selamlara gelişinin 87.yılı anıldı

Atatürk’ün Düzce’ye gelişinin 87’ci yılı Selamlar Köyü’nde törenle kutlandı. Atatürk’ün ismini verdiği köyde yapılan törenler büyük ilgi gördü.

18 Temmuz 1934’te Düzce’yi ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adı İbrahim Ağa olan köye uğrayan ve köyün adını Selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk’ün Selamlar Köyü’ne gelişinin 87. yılı kutlandı.

Düzce Belediyesi Mehter ekibinin marşları ile köye görün protokol üyelerine ayran ikram edildi. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde Düzce Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi. Öğrenciler şiirler okudular.

Gösterilerin ardından konuşma yapan Selamlar Köyü Muhtarı Sinan Çiftçi, “Selamlar köyüne gelişinin 87. Yılını kutladığımız Atatürk’ü Anma etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 18 Temmuz 1934 yılında yurt gezileri kapsamında eski adı İbrahim Ağa olan köyünden geçeceği haber alınmış ve halk tarihi çeşme önünde Atamızı karşılamışlardır. Büyük coşku ile karşılanan Atatürk ikram edilen ayrını içmiş ve köy halkından bilgiler almıştır. Coşkulu karşımadan etkilenen Mustafa Kemal Atatürk köyün ismini Selamlar olarak değiştirerek köyümüzün isim babalığını yapmıştır. Köyümüz Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır. 93 harbinden sonra Evladı Fatihan bu topraklara göç etmiştir. Selamlar köyü Gümüşova ilçesinin en büyük köyüdür” dedi.

Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, ise Atatürk’ün Selamlar Köyüne gelmesini anlatarak “Bu yıl 87. Yılı kutlanan bu güzel ziyaretin anısına aynı zamanda isminde konulmasına vesile olmuştur. Törene katkısı olan herkese bu ziyareti unutmayarak her yıl kutlayan halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Törenin sonunda ise protokol üyeleri Atatürk’ün eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Atatürk Müzesini gezdi.

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