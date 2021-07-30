Uzmandan "yazın kışlık lastik kullanmayın" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmandan "yazın kışlık lastik kullanmayın" uyarısı

İHA

Uzmandan "yazın kışlık lastik kullanmayın" uyarısı

– Araç bakım ustaları, "yazın kış lastikleri ile araç sürmeyin" uyarısında bulundu.
Yazın kış lastiklerinin kullanılmaması gerektiğini belirten araç bakım ustası Ümit Sel, "Eğer kışı, yaz lastiğiyle geçirdiyse kontrol edilmesi gerekiyor. Kışın lastiğe yara, kesik gibi şeyler olduysa mutlaka lastiklerine baktırması gerekiyor. Lastik havalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Periyodik bakımları geldiyse aynı zamanda yapılması ve yenilenmesi gerekiyor. Yola çıkmadan önce araç sürücüleri mutlaka filtrelerini yağlarının seviyelerine baktırmaları lazım. Cam sularını yazlık cam suları ile değiştirmeleri, sileceklerin kontrol edilmesi lazım. Zorlu kış şartlarından geçti ise araçların ön takım kontrolleri yapılması lazım. Rot ayarı, balans ayarı, lastik havalarının kontrolü, lastik diş derinlikleri ölçülmesi gerekmekte. Bizim tavsiyemiz 3 milimin altında sürücüler yola kesinlikle çıkmaması gerekiyor. Çünkü yol tutuşu açısından risk teşkil ediyor. Ayrıca sürücüler yola çıkmadan önce çeki halatı, krikosu, yedek lastiği, yangın söndürücüsünü mutlaka bulundurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahil şeridinde yol çöktü Çöken yol vatandaşı mağdur etti
YEREL HABERLER Sahil şeridinde yol çöktü Çöken yol vatandaşı mağdur ...
Tokyo'dan dönen milli halterci Nuray Levent, memleketinde çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Tokyo'dan dönen milli halterci Nuray Levent, ...
Olimpiyatlara katılan halterci evine döndü Şampiyon gibi karşılandı, evine polis eskortu ile götürüldü Milli halterci Nuray Levent: "2024 Paris olimpiyatlarından madalya ile döneceğim"
YEREL HABERLER Olimpiyatlara katılan halterci evine döndü Şampiyon ...
Millet bahçesinde son rötuşlar yapılıyor
YEREL HABERLER Millet bahçesinde son rötuşlar yapılıyor
Atıl binalara belediye el atacak
YEREL HABERLER Atıl binalara belediye el atacak
Düzce’de her mahalleye park yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce’de her mahalleye park yapılıyor
İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor
YEREL HABERLER İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor
335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle hastanelere başvurdu
YEREL HABERLER 335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle ...
Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor
YEREL HABERLER Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Kilometrelerce araç kullanan sürücüleri polis dinlendirdi
YEREL HABERLER Kilometrelerce araç kullanan sürücüleri polis ...
Silah imalatına jandarma baskını
YEREL HABERLER Silah imalatına jandarma baskını
Güneş sadece gökyüzünden değil, yerden de yakıyor Havuz ve plajlarda güneşlenenler dikkat Dermatolog Dr. Eda Haşal: "Güneşin yerden yansıyan ışınları da yakıyor"
YEREL HABERLER Güneş sadece gökyüzünden değil, yerden de ...
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda ...
Devrilen ağaçtan saniyelerle kurtuldular Çürüyen ağaç rüzgara dayanamadı Yola düşen ağaç sebebi ile trafik durdu
YEREL HABERLER Devrilen ağaçtan saniyelerle kurtuldular Çürüyen ağaç ...
Plajlardan alınan örnekler temiz çıktı İçme suyunda klor çıktı, numuneler Ankara’ya gönderildi
YEREL HABERLER Plajlardan alınan örnekler temiz çıktı İçme suyunda ...
6 ayda 105 bin 472 hayvan aşılandı
YEREL HABERLER 6 ayda 105 bin 472 hayvan aşılandı
Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor Kripto piyasasına girenlerde de, girmeyenlerde de "fomo" kaygısı baş göstermeye başladı
YEREL HABERLER Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol ...
Aşı seferberliği işe yaradı, 3 bin 500 kişi ilk doz aşısını oldu
YEREL HABERLER Aşı seferberliği işe yaradı, 3 bin 500 kişi ilk doz ...