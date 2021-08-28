Küçük orman Kartal güvenli ellerde

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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– Düzce’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilen Küçük Orman Kartalı emin ellerde bakıma alındı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde vatandaşlar ormanlık alanda Küçük Orman Kartalı buldu. Jandarma ekiplerine teslim edilen hayvan ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Efteni Gölü Yaban Hayatı geliştirme ve rehabilitasyon merkezinde küçük Orman Kartalının bakımına başladı. Kartal, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacak.

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