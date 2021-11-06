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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anıtkabir’e bisikletlerle gidiyorlar 256 kilometre pedal çevirecekler

İHA

Anıtkabir’e bisikletlerle gidiyorlar 256 kilometre pedal çevirecekler

– Düzceli bisikletçiler Atatürk’ün hayata veda edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’de bitecek 2 günlük saygı turuna başladı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler toplam 256 kilometre pedal basacak.
Düzce Bisikletçiler Kulübü tarafından bu yıl 7.’ncisi düzenlenen ve Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de sona erecek olan ‘Atamızı Anma Saygı Bisiklet Turu’ başladı. Düzce, İstanbul ve Bursa’dan gelen toplam 30 bisiklet sporcusu sabahın erken saatlerinde Düzce Belediyesi önünde bir araya gelerek tur için son hazırlıklarını yaptı. Bisikletçiler iki gün boyunca bisiklet üzerinde Anıtkabir’e varabilmek için 256 kilometre pedal basacaklar. Bisikletçiler, 7 Kasım öğlen saatlerinde Anıtkabir’de Ata'nın huzurunda olmayı planlıyor.

“7 yıldır aralıksız sürdürüyoruz”
Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı ve uzun mesafe bisikletçisi Selim Cicü “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Atamızı Anma Saygı Bisiklet Turumuzu yaklaşık 7 yıldır aralıksız düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıl az arkadaşlarımız sürmüştük Bu sene 30 kişilik bir grup kurduk. Sabah 07.00’de inşallah Anıtkabir’e doğru pedallayacağız. Manevi duygulu bir sürüş olacak. Yılda 3 net turumuz oluyor. Birisi Anıtkabir’e, birisi Çanakkale’ye biriside Samsun’a. Bu turumuzda ilk gün 175 kilometre yapmayı planlıyoruz. Kızılcahamam’da bir molamız, konaklamamız var. 2. güne 81 kilometre bıraktık. 13.30 gibi Anıtkabir’de olacağız. Ankara’da olanlar ya da Düzce’den Ankara’ya gelecek olanları da orada hep birlikte Aslanlı yolda yürümeye davet ediyoruz” dedi.

“Bu turun anlamı sürüşü kolaylaştırıyor”
İlk defa "Atamızı Anma Saygı Turu"na katılan Düzce Üniversitesi öğrencisi Bisikletçi Ömer Faruk Arslan, “Yaklaşık bir senedir bisiklet kullanıyorum. 30 bisikletçi bugün Düzce’den Ankara’ya pedal çevirecek. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce’den Ankara yaklaşık 250 kilometre ama burada yaptığımız sürüşün anlamı bu sürüşü kolaylaştırıyor” diye konuştu.

“Anıtkabir’e bisikletle gitmek çok daha manidar”
Üç seferdir tura katılan bisikletçi Ali Kuşçu “Sabahın erken saatinde 10 Kasım’da Atamızı anmak için Ankara’ya Anıtkabir’e yolculuğa başlayacağız. Onun için toplandık. İlk defa değil bu 3. Turum olacak Allah izin verirse. Atamızı anmak için pedallıyor olmak çok güzel bir duygu aslında. Dışarıdan bakıldığında millet deli olduğumuzu düşünüyor. Ankara’ya kadar bisikletle gidilir mi? Arabayla falan git diyorlar ama bunun duygusu çok farklı. Bunu diyenlerin bu duyguyu tatmasını istiyorum sadece. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tatmayanların böyle şeyler söylemesi bizi sinir ediyor ama Anıtkabir’e gidince bütün sinirlerimiz geçiyor. Yorgunluk ise Anıtkabir’e gidene kadar biraz oluyor. Ama Anıtkabir’e gidince yorgunluk falan pek umurumuzda olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Anıtkabir’e ilk gidişim ve bu bisikletle olacak”
Bursa’dan tura katılan bisikletçi Halime Mutlu ise ilk defa Anıtkabir’e gittiğini belirterek yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bursa’dan bu tur için Düzce’ye geldik. Buradan da Anıtkabir’e süreceğiz. Bursa’dan Düzce’ye kadar yorucu değildi. Ama buradan Ankara’ya geçeceğiz. Rampaları geçmek sanırım yorucu olacak ama bir şekilde başaracağız. Çok uzun turlar yapıyoruz. Ama böyle bir ekiple Anıtkabir’e süreceğimiz için aşırı heyecanlıyız. Ben ilk defa gideceğim. Bundan dolayı gurur verici bir yolculuk olacak. Akşam olduğunda illaki yolculuk olacak ama Anıtkabir’e süreceğimiz için bu yorgunluğu hiç hissetmeyeceğiz.”
Bisikletçiler, tur öncesi toplu fotoğraf çektirerek, Düzce Belediyesi önünde tur attıktan sonra 2 gün sürecek olan 256 kilometrelik Atamızı Anma Saygı Turu için yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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