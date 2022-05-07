Öğrencilerin geri dönüşüm sergisi açıldı

– Düzce 23 Nisan İlkokulu okul öncesi öğrencileri ‘Geri Dönüşüm Hikayesi’ projesi ile geri dönüştürülebilir ürünlerle sergi açtı. Sürdürülebilirlik için yapılan geri dönüşüm sergisi veliler tarafından beğenildi.

23 Nisan İlkokulu’nda bulunan okul öncesi tavşanlar sınıfı öğrencileri, Geri Dönüşüm Hikayesi Projesi oluşturdu. Proje çerçevesinde geri dönüştürülebilir ürünler ile sergi oluşturdu. Ayrıca defile de yapan öğrencilerin sergisi veliler tarafından ilgi gördü. Farklı ülkelerden proje paydaşlarının da katılım gösterdiği ve öğrencilerde atık bilinci oluşturmak ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacı taşıyan sergide açıklamalarda bulunan proje lideri Özlem Günaydın, “Tavşanlar Sınıfı olarak öğrencilerimiz her biri geri dönüştürülebilir malzemelerden farklı temalarda kıyafetler hazırladı. Defile için atık plastik tabaklar, Alüminyum folyo, çöp poşeti, çuval ve tahtalardan elbiseler hazırladık. Projemize vatandaşlar ve velilerimiz büyük ilgi gösterdi. Herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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