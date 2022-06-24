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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’ye yeşil OSB için imzalar atıldı

İHA

Düzce’ye yeşil OSB için imzalar atıldı

– Düzce’nin Çilimli ilçesi kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) altyapısının Yeşil OSB’ye uygun hale getirilmesi fizibilite desteği projesi imza töreni gerçekleştirildi.
Çilimli OSB Altyapısının Yeşil OSB’ye uygun hale getirilmesi fizibilite desteği projesinde imzalar atıldı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar, MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, kurum müdürleri ve çok sayıda iş adamı katılım sağladı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Tuncay Şahin, yeşil mutabakatın ciddiye alınması gerektiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi 2019 ‘da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı yayınladı. Yeşil Mutabakat ekonomik büyümeyi küresel ısınmayı ve doğal dengenin bozulmasını en aza indirgeyecek bir senaryo ile ele alan bir yaklaşım. Bizi ilgilendiren en önemli husus, artık bu mutabakata uyum sağlayamayan firmaların eskisi gibi AB ye ihracat yapamayacak olması ve çevreyi önemsemeyen hiçbir oluşumun artık var olamayacağıdır. Ülke ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği’nin açıkladığı bu yeşil mutabakatın getirdiği yükümlülüklere uyum sağlamak ve bu konuyu çok ciddiye almak zorundayız. Aslında bugün yeşil mutabakata kimse hazır değil. Ancak biz Düzce’de ciddi bir farkındalık düzeyine sahibiz. Yeşil mutabakat ile ilgili pozisyon aldık ve ilk olarak Çilimli OSB’nin Türkiye’de yeşil bir OSB olarak kurulacak ilk OSB olması gerektiğini düşündük” dedi.

“Düzce’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz”
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Hayırlı bir iş için bugün bir aradayız. Çevre konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Bu proje de bizim memnun olduğumuz bir projedir. Düzce’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da çok sayıda ilki gerçekleştireceğiz. Çevreye saygılı olacağız. Çocuklarımıza temiz bir Düzce bırakacağız. Belediye olarak bu yönde birçok adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz” dedi.
Başkan Özlü, daha sonra Düzce için hazırladıkları projelerin son durumuna yönelik katılımcılara yaptığı bilgilendirmede, “Asar deresinin projesini hayata geçiriyoruz. 20 aylık bir projelendirme sürecini tamamladık. Projenin başarılı ve kullanışlı olması için derenin 100 yıllık debisinin simülasyonunu yaptık. Gelecek ay kazmayı vuruyoruz. Bu projemiz Türkiye Belediyeler Birliğinden ödül aldı. 100 bin TL miktarındaki ödül belediyemizin hesabına yatırıldı. Çalışmalara başladığımız anda da 500 bin TL daha yatırılacak. İşlerimiz yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.

Modern sanayi sitesini belediye yapacak
Başkan Özlü, ayrıca, içme suyu alt yapı projesinin yeniden ihaleye çıkartılacağını paylaştı. Temmuz ayında inşa çalışmalarına başlanacak olan Cedidiye Meydan Projesine de değinen Özlü, Aziziye Mahallesinde yapımına başlanan Modern Pazaryeri projesinde Türkiye’de bir ilk olarak kurulacak olan güneş panelleri sayesinde enerji üretileceğini söyledi. Eski sanayi çarşısının taşınması ve TOKİ’den devralındığı müjdesini de paylaşan Özlü, modern sanayi sitesinin Düzce Belediyesi tarafından yapımına başlanacağını kaydetti.
Tören, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün konuşmasının ardından atılan protokol imzalarının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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