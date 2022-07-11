Üzerine dolap kapakları düşen çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde üzerine dolap kapakları düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çele Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki A.D. isimli çocuğun üzerine mutfak dolabının kapakları düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.D. hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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