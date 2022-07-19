Kadına şiddet ile mücadele için seferber oldular

Düzce’de istihdama en fazla katkı sağlayan firmalar arasında yer alan Delta Alfa Çorap Fabrikası, Kent Konseyi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen Kadına yönelik şiddet ile mücadele eğitimlerine bütün çalışanları ile katıldı. Eğitim alan sayısı 900’ü geçti.

Düzce Kent Konseyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından il genelinde çalışanların kadına yönelik şiddet ile mücadele çerçevesinde eğitilmesine yönelik çalışmalarda ilk protokolü imzalayan firma Delta Alfa Çorap Fabrikası olmuştu. Eğitimler çerçevesinde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime fabrika çalışanları yoğun katılım sergiledi. Bölümler halinde 900 kişiye verilen eğitimlerde aile içi şiddetin sebepleri, kanundaki karşılığı ve önlenmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ŞÖNİM görevlisi Psikolog Fatma Hasret Işık, eğitimlere katılan işçilere şiddet ve şiddetin önlenmesi ile şiddetin kanunlardaki karşılığı konusunda bilgiler verdi.

Verilen eğitimlerle ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber ise; “3 ayrı zaman diliminde 900 kişiye bu eğitimleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eğitimlere katılım sağlayan çorap fabrikasının değerli çalışanlarına Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ve toplantı salonunu eğitimlerimiz için tahsis eden Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne ve kentin gündemine eğitim gibi değerli bir konuyu taşıyan güzide basın mensuplarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

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