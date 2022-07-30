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Bebeklere "Dünyaya hoş geldin" mektubu Mektup alan annelerin mutlulukları katlanıyor Riskli gebeler uygulama altında

İHA

Bebeklere "Dünyaya hoş geldin" mektubu Mektup alan annelerin mutlulukları katlanıyor Riskli gebeler uygulama altında

– Düzce Sağlık İl Müdürlüğü başlattığı proje ile yeni doğum yapan annelerin mutluluklarına ortak oluyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yeni doğum yapan annelere ve bebeklerine yazdığı mektup ile bir ömür boyu hatıra bırakıyor.
Yeni doğum yapan anne ve bebeklerine çeşitli hediyeler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ayrıca hatıra olması amacıyla da hazırlanan mektupları veriyor. Proje ile yeni doğum yapan annelerin her zaman yanında olduklarını belirten Dr. Yasin Yılmaz, mektubunda bebeklere de “Dünyaya hoş geldiniz” mesajını veriyor. Mektubu alan annelerin ise mutlulukları katlanıyor.
İnci ismini verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Canan Erenler, mektubunu ve hediyelerini veren Müdür Dr. Yasin Yılmaz’ı karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Yılmaz’ın hayırlı olsun dileklerine teşekkür eden Canan Erenler, proje ile ilgili olarak ise şunları kaydetti
“İsmini inci koyduk. Çok güzel bir duygu, çok mutluyum. Hastaneden de çok memnun kaldık. Biz İzmit’te oturuyoruz. Kızım memleketimizde doğmuş oldu. Bu çok güzel oldu. Sağlık müdürünün verdiği mektup da bir ömür boyu bize bir hatıra kaldı artık. Kızımın 7 yaşında bir de ablası var.”

“Mektupta çok güzel ifadeler yer alıyor”
ikinci çocuğunu kucağına alan Elif Berber ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“İkinci bebeğimiz ve çok mutluyuz. Sağlık Müdürü Yasin Bey'in elinden mektubumuzu da aldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok güzel yazılar da yazmış. Hep bizim yanımızda olduğunu söylemiş. Biz de kendisine çok teşekkür ederiz. Hem doktorlarımıza hem de hemşirelerimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Her konuda bize destek oluyorlar. Babası da çok heyecanlı. Şu anda ziyaretçi saati olmadığı için gelemedi. İnşallah o da gelecek.”

“Ömür boyu saklayacakları bir hatıra"
Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise proje detayları hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, “Düzce’de Atatürk Devlet Hastanesi’nde doğum yapan annelerimize ve bebeklerine gebe okulumuzda arkadaşlarımız hem doğum koçluğu yapıyor hem de doğum sonrasında anne sütünün önemi konusunda bilgilendirme yapıyor. Biz de bebeklerimize dünyaya hoş geldikleriyle ilgili hatıra olması için kartpostal hazırladık. İyi dileklerimizin yer aldığı hatıra mektuplarını veriyoruz. Burada hem ailelerimizle iyi bir diyalog kurmak hem de onlara gebelik sonrası yapacaklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunun için de anne sütünün önemi, bebek bakımıyla ilgili yapmaları gerekenleri anlatırken, bu mektupla annelerin sevinçlerine ortak olmaya çalışıyoruz”

“Bütün çabamız gönüllere girmek”
Dr. Yasin Yılmaz ayrıca çok yakın bir zaman önce hayata geçirilen ve riskli gebeliklerin telefon mesafesinde takibinin yapılmasını sağlayan uygulama hakkında da bilgiler verdi. Yılmaz uygulama ile ilgili olarak, “Yaptığımız gebe takip sistemimiz var. Özellikle riskli gebelerimizle ilgili takiplerimizi yapıyoruz. İlimizde yıllık 3 bin 500 ile 4 bin arası yıllık doğum gerçekleşiyor. Bunlar içerisinde riskli gördüğümüz gebeliklerimiz var. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak anne ve bebek ölümlerini azaltabilmek için bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalara ilave olarak da bakanlığımızın belirlemiş olduğu riskli gebelik kriterleri var. Buna uyan annelerimize hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve aile hekimliklerimiz üzerinden ulaşıyoruz. Ayrıca Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde de anne çocuk sağlığı birimimiz var. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte riskli gebeliği olan anne adaylarımız cep telefonuna bir uygulama yüklüyorlar. Bu uygulama ile nabız, tansiyon, idrar tahlil takiplerini yapıyorlar. Uygulamada muhtelif farklı sorularımızda var. Bu soruları cevaplandırarak riskli gebemizin risk altında olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer yapmamız gereken bir danışmanlık hizmeti varsa danışmanlık hizmetini veriyoruz. Anne adayımızı hastaneye getirmemiz, muayene etmemiz gerekiyorsa bu muayene işleminin gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hem anne adaylarının sağlıklı gebelik sürecini atlatmalarını takip ediyoruz hem de doğacak çocuklarımızın sağlıklı olması için proje başlatmış olduk. Bu projenin de bütün Türkiye’de örnek proje olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.
Bebeklere mektup projesi ile ilk doğum yapan annelere de ilk hediyelerini veren Dr. Yasin Yılmaz, “Burada aslında anne ve ailelerin ilk mutluluklarını paylaşabiliyor olmak öncelikli amacımız. Vatandaşımızın kabinde, gönlünde olabilmek. Bir nebzede olsa onların yüreklerine su serpebiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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