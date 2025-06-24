Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya tekrar 'mavi bayrak' kazandırıldı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca'nın sadece Düzce için değil bölge için de çok önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Akçakoca'yı diğer yerlerle karıştırmayın, çok özel bir ilçe. Kimliği olan, denize açılan bir şehir. Geçen dönemlerde mavi bayraklarımız azaldığında gerçekten çok üzülmüştük. Bu bayrağı bize kazandıran Akçakoca Belediyesi ve Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.