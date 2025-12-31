Habertürk
        Düzce – Safranbolu kaç kilometre? Düzce – Safranbolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Düzce – Safranbolu kaç kilometre? Düzce – Safranbolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Düzce ile Safranbolu arasında yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, iki nokta arasındaki mesafe ve ulaşım süresini merak ediyor. Batı Karadeniz'de yer alan Düzce ile Karabük'e bağlı, tarihi dokusuyla öne çıkan Safranbolu arasındaki ulaşım; hem turistik geziler hem de günübirlik seyahatler açısından yıl boyunca tercih ediliyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe, seçilen güzergâh, trafik yoğunluğu ve yol koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Düzce – Safranbolu kaç kilometre? Düzce – Safranbolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 31.12.2025 - 17:54 Güncelleme: 31.12.2025 - 17:54
        Düzce – Safranbolu kaç kilometre?
        Düzce – Safranbolu arası kaç kilometre?

        Düzce ile Safranbolu arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 135 ila 155 kilometre arasında değişiyor. Bu mesafe farkı, Düzce şehir merkezinden çıkış noktası ile Safranbolu’da varış yapılan bölgeye ve tercih edilen güzergâha göre oluşabiliyor. En sık kullanılan rotalar genellikle Karabük şehir merkezi üzerinden Safranbolu’ya bağlanan kara yolları oluyor.

        Düzce – Safranbolu arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Düzce’den Safranbolu’ya yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 2,5 ila 3,5 saat sürüyor. Yolun bazı bölümlerinde virajlı ve eğimli kesitlerin bulunması, özellikle Karabük ve çevresinde sürüş hızını düşürebiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda süre daha kısa olabiliyor.

        Otobüsle Düzce – Safranbolu yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Düzce’den Safranbolu’ya ulaşım süresi genellikle 3,5 ila 4,5 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, Karabük merkez uğramaları, mola sayıları ve ara duraklar yolculuk süresini uzatabiliyor. Safranbolu’ya doğrudan sefer bulunmadığı durumlarda Karabük aktarmalı yolculuklar tercih edilebiliyor.

        Düzce – Safranbolu arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh, Düzce’den Karabük yönüne ilerleyen kara yolu hattı üzerinden Safranbolu’ya ulaşan rota olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak Bolu ve çevresinden geçen yollar da tercih edilebiliyor; ancak bu rotalar mesafeyi ve yolculuk süresini bir miktar artırabiliyor. Güzergâh tercihi, yakıt tüketimi ve sürüş konforu üzerinde doğrudan etkili oluyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Düzce – Safranbolu yolu, Batı Karadeniz’in coğrafi yapısı nedeniyle bazı kesimlerde virajlı ve ormanlık alanlardan geçiyor. Kış aylarında yağmur, sis ve zaman zaman kar yağışı sürüşü zorlaştırabiliyor. Sonbahar ve ilkbahar aylarında ise yol koşulları genellikle daha elverişli oluyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Turistik amaçlı Safranbolu ziyaretlerinde hafta sonları ve tatil dönemlerinde ilçe merkezinde yoğunluk yaşanabiliyor. Özel araçla gideceklerin park alanlarını önceden planlaması fayda sağlıyor. Uzun sayılmayacak bu yolculuk için yakıt planlaması genellikle yeterli olurken, virajlı yol kesimlerinde dikkatli sürüş öneriliyor. Toplu taşıma ile seyahat edecek yolcuların ise Karabük aktarma seçeneklerini göz önünde bulundurması gerekiyor.

        Düzce – Safranbolu arası mesafe çok uzun olmasa da yol koşulları nedeniyle dikkat gerektiren bir rota olarak öne çıkıyor. Planlı bir yolculukla bu güzergâh rahatlıkla tamamlanabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
