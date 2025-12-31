Düzce – Safranbolu kaç kilometre? Düzce – Safranbolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Düzce – Safranbolu arası kaç kilometre?

Düzce ile Safranbolu arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 135 ila 155 kilometre arasında değişiyor. Bu mesafe farkı, Düzce şehir merkezinden çıkış noktası ile Safranbolu’da varış yapılan bölgeye ve tercih edilen güzergâha göre oluşabiliyor. En sık kullanılan rotalar genellikle Karabük şehir merkezi üzerinden Safranbolu’ya bağlanan kara yolları oluyor.

Düzce – Safranbolu arası kaç saat sürer?

Özel araçla Düzce’den Safranbolu’ya yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 2,5 ila 3,5 saat sürüyor. Yolun bazı bölümlerinde virajlı ve eğimli kesitlerin bulunması, özellikle Karabük ve çevresinde sürüş hızını düşürebiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda süre daha kısa olabiliyor.

Otobüsle Düzce – Safranbolu yolculuğu ne kadar sürer?

Şehirlerarası otobüsle Düzce’den Safranbolu’ya ulaşım süresi genellikle 3,5 ila 4,5 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, Karabük merkez uğramaları, mola sayıları ve ara duraklar yolculuk süresini uzatabiliyor. Safranbolu’ya doğrudan sefer bulunmadığı durumlarda Karabük aktarmalı yolculuklar tercih edilebiliyor.

Düzce – Safranbolu arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh, Düzce’den Karabük yönüne ilerleyen kara yolu hattı üzerinden Safranbolu’ya ulaşan rota olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak Bolu ve çevresinden geçen yollar da tercih edilebiliyor; ancak bu rotalar mesafeyi ve yolculuk süresini bir miktar artırabiliyor. Güzergâh tercihi, yakıt tüketimi ve sürüş konforu üzerinde doğrudan etkili oluyor.