Ankara, Düzce’yi, Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan yolda ve bölgede gerekli teknik çalışmaları yaptı. Karayollarının ilk tespitlerine göre yoğun yağış sonrasında söz konusu yolun gövdesi, “aşırı” miktarda suyla doldu. Gövdede biriken su, istinat duvarını zorlamaya başladı. Su akışı devam etti; baskı arttı. İstinat duvarı ve yolun 85 kilometrelik bölümü çöktü.



FORE KAZIK

Yolun onarımıyla ilgili bundan sonra atılacak adımlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bölgenin gerek fiziki gerekse de iklim koşulları da dikkate alınarak, “fore kazık”lı çözüm üzerinde durulduğu belirtiliyor. Buna göre bölgeye, sert bir zemine ulaşılıncaya dek çok sayıda “fore kazık” çakılacak. Yol, benzer “yıkıcı” dış etkilere karşı korunacak. Böylece, çöken bölge güçlendirilecek. Daha sonra karayolunun inşaatına geçilecek.



YENİ İHALE

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, bu amaçla hızla bir ihale açması bekleniyor. İhale tutarı ne kadar? Teknik çalışmalar devam ediyor. Henüz tutara ilişkin bir veri hesaplanmadı.