Düzcedeki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı

ANTİK KENTTE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN BULGULAR

Kazılarda bugüne kadar 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen, Yunan mitolojisinde 'gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar' olarak bilinen Medusa heykel başı, mask (yüz kalıbı) heykelleri ile grotesk (eski çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme) figürü ve tonoz (tavan örtüsü) bulundu.

Sahne bölümünün ortalarında yürütülen çalışmalarda ise yine Yunan mitolojisindeki tanrı Apollon ile zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.