Düzenli çay tüketimi, 65 yaş ve üzerindeki kadınlarda kemik sağlığına faydalı olabilir

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, Avustralya'daki Flinders Üniversitesinden araştırmacılar, 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını, kemik sağlığı ile kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti.

Araştırmada, kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan "osteoporoz" riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi.

Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken, kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu, gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü.

REKLAM

Araştırmanın bulgularına göre, çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu, çay içmeyenlere kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi.

Çalışmanın yazarlarından Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesi’nden Doç. Dr. Enwu Liu, küçük artışların bile toplum genelinde kırık riskinin azalmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Araştırmanın ortak yazarlarından Ryan Liu, çayın içeriğinde bulunan kateşinlerin, kemik oluşumunu destekleyebileceğini ve kemik kaybını yavaşlatabileceğine dikkati çekti. Düzenli çay tüketimi, yaşlılık döneminde kemik sağlığı için "erişilebilir bir seçenek" Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2–3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken, günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada, özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda, yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. REKLAM Liu, düzenli çay tüketiminin, yaşlılık döneminde kemik sağlığını desteklemek için basit ve erişilebilir bir seçenek olabileceğini belirterek, "Sonuçlarımız, kahveden vazgeçmeniz veya litrelerce çay içmeye başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığının temel unsurları olmaya devam ettiğinin altını çizerek, günlük içecek tercihlerinin de kemik sağlığı üzerinde küçük ama anlamlı bir rol oynayabileceğine işaret etti.